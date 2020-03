Pierino Gavazzi (69) in kritieke toestand in ziekenhuis met coronavirus zondag 29 maart 2020 om 18:45

Pierino Gavazzi ligt al bijna twee weken in kritieke toestand in het ziekenhuis van Ome, in het noorden van Italië. De 69-jarige Italiaanse ex-wielrenner en oud-winnaar van Milaan-San Remo is besmet met het coronavirus. Vooral zijn longen verkeren in steeds slechtere staat. Dat vertelt zijn zoon Mattia Gavazzi aan La Gazzetta dello Sport.

“Op maandag 16 maart werden we gebeld door de ambulancedienst. Zij hadden mijn vader naar Ome (even ten oosten van het zwaar getroffen Bergamo, red.) gebracht”, aldus Mattia Gavazzi, die zelf ook een profcarrière had tot en met 2016. “Ze haalden hem om half vier op en kwam rond elf uur in de kliniek omdat het zo druk was. Hij lag daar een paar uur aan het zuurstof. Daarna werd hij positief getest op het coronavirus.”

‘De wil om te vechten heeft hij nog niet verloren’

“Hij is aan het vechten”, zegt Mattia. “Twee dagen later werden wij door een dokter gebeld dat de toestand van zijn longen aanzienlijk was verslechterd. Mijn vader lag op zijn zij en was aan het worstelen. De situatie is zeer kritiek, dus we moeten voorbereid zijn op het ergste. Hij heeft daarna nog een zuurstofmasker gekregen, dus niet alles is verloren. Ik heb ook het gevoel dat hij de wil om te vechten nog niet is verloren.”

Pierino Gavazzi wist in 1980 Milaan-San Remo op zijn uitgebreide palmares bij te schrijven, voor Giuseppe Saronni en Jan Raas. Daarnaast werd hij drie keer Italiaans kampioen en won hij tussen 1974 en 1981 vijf etappes in de Giro d’Italia.