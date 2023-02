Pidcock vijfde in ’tricky’ koers: “Moeilijk om in de finale nog een verschil te maken”

Tom Pidcock was vooraf een van de favorieten voor de zege in de Omloop Het Nieuwsblad, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een vijfde plaats. Hij werd vierde in de sprint achter de solerende winnaar Dylan Baarle. “Of ik de aanval van Dylan van Baarle had gezien? Als hij aanvalt, is het alsof hij onzichtbaar is. Chapeau”, zei de Brit na afloop tegen Sporza.

“Tricky”, zo omschreef Pidcock zijn Omloop Het Nieuwsblad. “Ben Turner viel en toen Jumbo-Visma aanviel na die wind en regen, had ik het zó koud. Ik kon bijna niet meer trappen.”

De renner van INEOS Grenadiers was het met de verslaggever eens dat Jumbo-Visma zeer sterk was in de Vlaamse openingsklassieker. “Dat klopt inderdaad, meer kan ik niet zeggen. Of ik de aanval van Dylan van Baarle had gezien? Als hij aanvalt, is het alsof hij onzichtbaar is. Hij gaat en je laat hem gaan, ook al weet je hoe sterk hij is. Chapeau.”

Jumbo-Visma had ook in de groepen achter Van Baarle steeds één of meerdere renners. “Het was moeilijk om in de finale nog een verschil te maken. Ik had zelf nog kunnen aanvallen, maar dan zou er altijd iemand van Jumbo-Visma gereageerd hebben. Wat moest ik dan doen? Het was een moeilijke koers om het uit te spelen.”

