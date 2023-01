Pidcock over overslaan WK: “Een titel verdedig je niet, een titel probeer je te winnen”

Tom Pidcock zal aanstaande zondag zijn wereldtitel veldrijden niet gaan verdedigen in Hoogerheide. Onder anderen oud-crossers als Richard Groenendaal en Lars Boom gaven eerder aan dat ze de keuze van de Brit niet begrepen. “Natuurlijk snap ik waarom ze dat zeggen, maar het is ‘mijn’ beslissing of ik al dan niet rijd”, reageert Pidcock in Het Nieuwsblad.

“Ik heb nog nooit gedacht in termen van ‘ik moet de regenboogtrui verdedigen’”, gaat hij verder. “Ik begon aan veldrijden met de grote droom om op een dag wereldkampioen te worden bij de grote jongens. En ik won die titel in Amerika. Neem dat ik in 2024 wél start, dan probeer ik een gooi te doen naar goud. Een titel verdedig je niet. In mijn denkwereld probeer je een titel te winnen.”

Pidcock vertelt dat hij, samen met zijn coach Kurt Bogaert, voor het begin van het crossseizoen al besloten had om het WK in Hoogerheide over te slaan. “Ook al omdat het WK dit jaar pas op 5 februari valt en de Omloop Het Nieuwsblad al twintig dagen later volgt. Het eerste moment was ik redelijk verdrietig omdat ik niet reed. We wachtten wel heel lang om de beslissing te communiceren. Simpelweg voor het geval ik van gedachten zou veranderen.”

Tijdens de winter heeft Pidcock wel momenten gehad waarop hij twijfelde om alsnog deel te nemen. “Na de avondcross in Diegem. Een leuke koers. Ik was echt blij, ook al verloor ik van Wout van Aert. Ik wist waar ik de fout had gemaakt. Met iets meer ervaring kon ik Diegem hebben gewonnen. Of zeker eentje tegen de twee. Loenhout was ook niet slecht. Vorig jaar was anders. Ik was te veel ziek. Misschien door Covid. Mijn immuunsysteem was ook wat minder.”

Sven Nys begrijpt keuze Pidcock

Tweevoudig wereldkampioen veldrijden Sven Nys begrijpt de keuze van Pidcock om het WK over te slaan ‘volledig’, zegt hij in gesprek met Cycling Weekly. “Door de manier waarop hij zich aan het voorbereiden is op het wegseizoen, moest hij vroeg die keuze maken. Hij zal ook wel weten dat hij op het parcours in Hoogerheide niet makkelijk is om te winnen van Wout en Mathieu. Als hij de komende jaren een omloop ziet die hem goed ligt, zal hij er misschien voor kiezen om het WK nog eens te rijden.”

“In Hoogerheide wereldkampioen worden, zou enorm veel energie vragen. Het zou een impact hebben op dingen die hij wil bereiken in april of mei. Daarom besliste hij om niet te gaan, net als Van Aert vorig seizoen met het WK in de VS. Pidcock is ook een renner van onder de 60 kilogram terwijl Van Aert en Van der Poel boven de 75 kilogram zitten en die ‘ruwe kracht’ hebben. Op een parcours met veel klimmen… Dan deed hij mee. Nu heeft hij zich afgevraagd wat zijn doelen zijn en tegen wie hij het daarvoor moest opnemen.”

“Qua pure power is Wout de beste”

“In het interview met Het Nieuwsblad werd Pidcock ook nog gevraagd wie voor hem de grote favoriet is aankomende zondag: Mathieu van der Poel of Wout van Aert? “Wout”, reageerde hij. “The big racer. Maar over zo’n WK kan je vooraf bitter weinig vertellen dat steek houdt. Qua pure power is Wout de beste, maar uiteindelijk wordt zo’n titel beslist na één uur cross. Het gaat niet uitsluitend over kracht, maar ook over de uitgezette tactiek om wereldkampioen te worden.”