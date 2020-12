Pidcock na stunt in Gavere: “Vandaag ben ik volwassen geworden”

Tom Pidcock was sprakeloos na zijn overwinning in de Superprestige van Gavere. De jonge Brit bleek na een loodzware cross de betere van wereldkampioen Mathieu van der Poel. “Eerlijk? Ik weet niet wat te zeggen. Ik denk dat ik vandaag volwassen ben geworden”, aldus Pidcock in het flashinterview.

“De laatste jaren had ik vaak een slechte start, maar daar heb ik veel aan gewerkt”, legt de winnaar uit. “Ik heb mijn start echt verbeterd, om zo niet na de eerste ronde al in het rood te zitten. Nu had ik meer kracht over om het af te maken. Ik heb hard getraind en nu betaalt het zich uit.”

“Elke race word ik sterker en na Tabor (waar hij slechts 17e werd, red.) vertelde ik mijzelf dat ik later in het seizoen resultaten wilde behalen. Nu kunnen we dat vergeten”, kan Pidcock lachen. “Ik had niet verwacht dat ik op die plek weg zou rijden van Van der Poel. Ik was het best op het technische gedeelte. In de modder voelde het ook wel goed, maar in dat stuk daarna was ik wel echt sterker.”

Volgende week is de Wereldbeker van Namen, een cross waar de kleine Brit met smart naar uitkijkt. “Ik heb specifiek getraind op de klimkoersen en ik ga me daar deze week goed op voorbereiden”, kijkt Pidcock vooruit.