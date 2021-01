Pidcock kijkt vooruit: “Nog drie crossen, met focus op WK”

Tom Pidcock kan leven met zijn derde plek in de Wereldbeker veldrijden van Hulst. De Britse kampioen dwong Wout van Aert tot het uiterste in de strijd om de tweede plek, achter de soevereine Mathieu van der Poel. “Maar het was een rondje te lang voor mij om bij Van Aert te blijven”, zegt Pidcock na afloop.

“Ik vond het een heel moeilijk parcours. Het was snel, maar ook met veel diepe modder. Het was daardoor heel lastig om in je ritme te komen”, legt de kopman van Trinity, die in februari de overstap maakt naar INEOS Grenadiers, uit.

“Toen ik Van der Poel zag gaan wist ik dat ik de eerste plaats moest vergeten. Ik ging voor de tweede plek rijden en moest mij herfocussen, want we reden met zijn drieën voor die tweede plek”, aldus Pidcock. Uiteindelijk kwam hij in de slotfase terecht in een duel met Van Aert. Pidcock moest uiteindelijk de Belg laten gaan. “Maar ik ben niet ontevreden.”

De veldritwinter van Pidcock is niet lang meer. Eerst wacht een trainingskamp met zijn aanstaande ploeg INEOS Grenadiers. “Ik rijd nu nog maar drie crossen, met de focus op het WK in Oostende. Ik kan dus ook gerichte zandtrainingen doen”, geeft hij aan.