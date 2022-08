Philipsen wint na-Tourcriterium in Putte, Jakobsen verslaat Groenewegen in Emmen

Als de Tour de France ten einde is, is het tijd voor de criteriums. Zondag werd er gekoerst in Putte en Emmen. Jasper Philipsen kwam in het na-Tourcriterium van Putte als eerste over de streep, in Emmen wist Fabio Jakobsen landgenoten Dylan Groenewegen en Mathieu van der Poel te verslaan in een sprint.

In Putte ging de overwinning dus naar Philipsen. De rappe renner van Alpecin-Deceuninck, die in de voorbije Tour de France goed was voor twee etappezeges, bleef zondagavond de Australiër Michael Matthews en toptalent Arnaud De Lie voor in een sprint. De 24-jarige Philipsen was een week geleden ook al de beste in het na-Tourcriterium van Aalst.

Ook in Nederland stond er zondag een criterium op het menu. Mathieu van der Poel, Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen waren in Emmen de grote blikvangers voor De Gouden Pijl. Deze drie kleppers streden uiteindelijk ook om de overwinning. In een sprint bleek Jakobsen over de snelste benen te beschikken, al was het verschil met Groenewegen zeer klein.

Vandaag staat er in Roosendaal weer een na-Tourcriterium op het programma. Onder meer Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Fabio Jakobsen, Bauke Mollema, Danny van Poppel en Pascal Eenkhoorn maken hun opwachting in De Draai van de Kaai, net als de kersverse winnares van de Tour de France Femmes Annemiek van Vleuten.