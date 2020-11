Philipsen triomfeert in Vuelta: “Deze zege pakken ze me niet meer af”

Jasper Philipsen werd twee weken geleden al tweede in Ejea de los Caballeros, maar vandaag was het eindelijk raak in de Vuelta a España. De snelle man van UAE Emirates wist in Puebla de Sanabria Pascal Ackermann en Jannik Steimle te vloeren. “Ik kan het niet beschrijven, ik ben zo ontzettend blij!”

Het was een verraderlijke etappe vandaag in de Ronde van Spanje, tussen Mos en Puebla de Sanabria. De renners kregen onderweg meerdere beklimmingen voor de wielen geschoven en moesten ook nog eens zien te dealen met slecht weer. Mattia Cattaneo leek lange tijd op weg naar ritwinst, maar wist een knappe solo net niet af te ronden.

De Italiaan werd met nog drie kilometer te gaan ingerekend, waardoor we alsnog een sprint kregen met een vrij omvangrijke groep. Philipsen wist onderweg zijn wagonnetje aan te haken en zat ideaal geplaatst net voor de eindsprint. “Dit betekent zoveel voor mij. Ik heb hier de hele Vuelta op gewacht, maar moest wel het juiste moment afwachten.”

“Dat ik vandaag mijn eerste ritzege boek, is wel onverwacht”

“Dat ik vandaag mijn eerste ritzege boek, is wel onverwacht”, zo klinkt het in een flashinterview na de finish. “In de finale waren er veel ploegen die wilden controleren. Er reed een sterke vluchtgroep vooruit, maar met de tegenwind was het lastig voor de kopgroep. Ik begon er in de finale steeds meer in te geloven en aan het einde geloofde ik echt in mijn kansen.”

De laatste kilometer liep nog vervelend omhoog, spek naar de bek van Philipsen. “Ik hou van finishes heuvelop. Het was een zware aankomst, maar ook niet te zwaar. Laten we hopen dat dit het begin is van een succesvolle carrière. Deze overwinning pakken ze me in elk geval niet meer af. Ik ben zo trots op deze zege.”