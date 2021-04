Philipsen schiet raak in Turkije: “Gelukkig liet Greipel wat ruimte”

Woensdag was Jasper Philipsen nog ontgoocheld na zijn derde tweede plaats op rij in de Ronde van Turkije, maar twee dagen later mocht de Antwerpenaar dan toch juichen. In Marmaris klopte hij André Greipel in de sprint.

“Natuurlijk was ik teleurgesteld met drie tweede plaatsen. Als ik geen fouten maak in de sprint, moet alles nog op de juiste plaats vallen. Superblij ben ik dat ik hier in Turkije nu eindelijk heb gewonnen”, vertelde Philipsen na de aankomst. Alpecin-Fenix zag deze week Sacha Modolo, Alexander Krieger en Alexander Richardson al wegvallen, waardoor de ploegtactiek in de aanloop naar de sprint moest worden aangepast. “Ik moest wat meer op de andere ploegen vertrouwen.”

Ook was de 23-jarige winnaar van de Scheldeprijs door een probleem aan zijn fiets allerminst zeker dat hij kon meesprinten. “In de laatste vijf kilometer viel mijn ketting eraf, dus moest ik een veel hoger vermogen rijden om de snelheid erin te houden. Ik was er bijna zeker van dat ik de sprint niet zou winnen, maar ik volgde steeds het juiste wiel en kon uiteindelijk toch spurten. Ik was blij dat Greipel wat ruimte liet. Anders was het onmogelijk geweest.”

“Om na de Scheldeprijs hier een etappe te winnen is ook erg goed. Hopelijk kunnen we in de komende twee dagen deze week nog beter maken. We wisten allemaal dat onze nieuwe ploeggenoot Jay Vine de kwaliteiten heeft om te klimmen, maar het echte koersen is nog net wat anders. Hij liet gisteren zijn echte potentieel zijn. Misschien kunnen we hem onderweg nog aan een paar seconden helpen om het klassement te winnen”, aldus Philipsen.