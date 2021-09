Philipsen na zege in Frankfurt: “Ik heb tijdens de koers totaal niet aan winnen gedacht”

Jasper Philipsen won vandaag met overmacht Eschborn-Frankfurt, maar daar zag het halverwege de wedstrijd helemaal niet naar uit. Philipsen voelde zich naar eigen zeggen behoorlijk slecht. “Ik heb tijdens de wedstrijd totaal niet aan winnen gedacht”, vertelde de sprinter van Alpecin-Fenix in het flashinterview.

“Geen idee hoe het me is gelukt. Ik was onderweg echt aan het afzien. Ik kreeg in de slotrondes zelfs last van kramp en ik dacht totaal niet aan sprinten, maar ik kon door de adrenaline toch meedoen en toen de finish in zicht kwam had ik nog een jump”, aldus Philipsen, die in de heuvelzone even moest lossen uit een uitgedund peloton. “Ik voelde me leeg en moe, maar mijn ploeggenoten blijven bij me en spraken me moed in.”

Grote stap

“We bleven vervolgens vechten en wisten op een gegeven moment weer aan te sluiten. Ik voelde me in de finale gelukkig wel weer iets beter. Dit is een zeer belangrijke overwinning. Ik heb dit seizoen een grote stap gezet, ook richting de komende jaren. Dit is ook weer een mooie zege”, aldus Philipsen, die eerder dit jaar al de Scheldeprijs, twee etappes in de Ronde van Turkije, twee Vuelta-ritten en afgelopen vrijdag nog het Kampioenschap van Vlaanderen wist te winnen.

Philipsen bleef na een wedstrijd van net iets meer dan 187 kilometer John Degenkolb en Alexander Kristoff voor in een sprint. De kersverse winnaar van Eschborn-Frankfurt richt zich de komende weken onder meer nog op Parijs-Roubaix en Parijs-Tours. Philipsen maakt, ondanks zijn goede uitslagen dit seizoen, geen deel uit van de WK-wegselectie van bondscoach Sven Vanthourenhout.