Philipsen na ritwinst: “Hopelijk goed teken richting de Tour”

Jasper Philipsen heeft twee weken voor de Tour de France zijn vierde overwinning van het seizoen binnengehaald. Op de tweede dag van de Baloise Belgium Tour trok hij aan het langste eind in de massasprint in Knokke-Heist. “Het was een heel hectische sprint”, blikt hij terug in het flashinterview.

“We hebben de hele dag relatief rustig gereden. Dat wil zeggen dat iedereen fris is aan het einde. Daardoor was het lastig om in goede positie te zitten in de finale”, vertelde Philipsen, die zich voorbereidt op de Tourstart in Kopenhagen over exact twee weken. “Dit is een periode waar we naartoe hebben gewerkt. Ik was niet zeker van mijn vorm na de hoogtestage, maar het valt goed mee. Ik ben tevreden met de vorm. Hopelijk is het ook een goed teken richting de Tour.”

Na het nieuws dat Jumbo-Visma de Ronde van Zwitserland heeft verlaten vanwege coronagevallen, is corona ook in de Baloise Belgium Tour een gespreksonderwerp. “Het zal wel voor bewustheid zorgen, zeker bij renners en teams. Het zou jammer zijn mocht nu iemand uitvallen richting de belangrijke wedstrijden. Zelf moet ik er niet veel bij stilstaan”, zegt hij. “Je ziet niet wanneer je een besmetting oploopt. Maar het is toch iets om rekening mee te houden.”