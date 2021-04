Philipsen na nieuwe tweede plaats: “Ontgoocheld, maar er komen nog kansen”

Jasper Philipsen kwam voor de derde dag op rij als tweede over de finish in de Ronde van Turkije. Net als maandag en dinsdag moest de snelle man van Alpecin-Fenix vandaag in Mark Cavendish zijn meerdere erkennen.

“Ik ben erg ontgoocheld”, liet Philipsen na afloop via zijn ploeg weten. “Met deze vorm had ik hier toch al wel kunnen winnen, dus ik kan nu niet zeggen dat ik tevreden ben. Ik wil in elk geval Mark Cavendish feliciteren met zijn zeges.”

“De ploeg heeft de voorbije dagen al erg goed werkt geleverd tijdens de etappes en in de voorbereidingen op de sprint, maar telkens lukt het dan net niet. Er komen wellicht nog kansen, dus we blijven hard werken voor die etappezege”, aldus de 23-jarige Belg.