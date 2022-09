Philipsen klopt De Lie en Groenewegen in Omloop van het Houtland

De 75ste editie van de Omloop van het Houtland Middelkerke-Lichtervelde is woensdag gewonnen door Jasper Philipsen. De kopman van Alpecin-Deceuninck was de snelste sprinter na 196 kilometer en versloeg Arnaud De Lie en Dylan Groenewegen.

Samuel Leroux, Tom Mainguenaud (beiden Go Sport-Roubaix Lille Métropole), Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) en Iver Skaarseth (Uno-X) kleurden de koers vanuit de vroege vlucht. Achter hen waren het de sprintersploegen die de controle in handen hadden.

Kopgroep binnen handbereik

Het verschil schommelde lange tijd rond de twee en drie minuten, maar door werk van onder meer Jumbo-Visma, Lotto Soudal, Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Wanty-Gobert, BORA-hansgrohe en BikeExchange-Jayco was het gat opeens gezakt tot een halve minuut. Dat bleek te vroeg en dus groeide de voorsprong van de vijf weer richting de minuut.

Dat gebeurde al op de lokale ronde van 12,1 kilometer rond finishplaats Lichtervelde, die in totaal negen keer afgelegd diende te worden. Omdat het gat eventjes rond de halve minuut was, probeerden drie renners de oversteek te maken. Tom Sexton (Bolton Equities Black Spoke), Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen-Baloise) en Warre Vangheluwe (Elevate p/b Home Solution Soenens) lukte dat.

Massasprint in Lichtervelde

Zij zorgden voor een kopgroep van zeven, omdat Mainguenaud al vroeg in de finale afhaakte. Met zo’n 25 seconden voorsprong begonnen zij aan de laatste ronde in Lichtervelde. Sexton probeerde nog weg te rijden van zijn collega-vluchters, maar dat lukte hem niet. Ook Leroux en Vangheluwe deden nog een poging, maar strandden vlak voor de finish.

Diverse sprinttreintjes hadden zich al op de voorposten verzameld, in de straten van Lichtervelde. We zagen vooral het blauw van BikeExchange-Jayco en Alpecin-Deceuninck en het rood van Lotto Soudal. Ook werd het in de laatste kilometer nog gevallen, door onder meer Adrien Petit van Arvid de Kleijn. Maar voor veel hinder bij de grote favorieten zorgde dat niet.

Het was Arnaud De Lie die de sprint als eerste aanging, maar hij werd in de licht oplopende finishstraat nog gepasseerd door Jasper Philipsen. Dylan Groenewegen eindigde als derde.