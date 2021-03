Philipsen hoopt op goede uitslag in Brugge-De Panne: “Het is nog wat zoeken”

Jasper Philipsen lijkt misschien wel de grootste Belgische kanshebber op succes in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne. De renner van Alpecin-Fenix gaat van start als kopman en hij hoopt voor een goede klassering te kunnen gaan. Dat zou hem niet slecht uitkomen, want dit seizoen gaat het nog niet helemaal naar wens bij de Belg. “Het wordt tijd dat ik mijn nieuwe ploeg laat zien wat ik kan.”

“Ik ben teleurgesteld over mijn uitslagen”, zegt Philipsen in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Er is nog geen enkel resultaat dat eruit springt. Er wordt van mij verwacht dat ik koersen probeer te winnen. Dat is mijn ambitie. Het wordt tijd dat ik mijn nieuwe ploeg laat zien wat ik kan.”

Het dichtst bij succes kwam Philipsen dit jaar in de eerste rit van Parijs-Nice, waarin hij vierde werd. Een dag later reed hij nog naar een negende plaats, maar verder waren er geen top-tienklasseringen weggelegd voor de 23-jarige die afgelopen jaar een etappe in de Vuelta wist te winnen. “Het is gewoon niet gelopen zoals ik wil.”

Philipsen wil zich echter nog niet al te veel zorgen maken. “Ik heb nog niet kunnen sprinten vanuit de positie die ik wil. We hebben dat bekeken met de ploeg. Het ligt aan mezelf én aan het feit dat de ploegmaats me nog niet honderd procent kennen. Zelf ben ik niet altijd scherp genoeg, soms maak ik een foute keuze in de hectiek. Maar de automatismen met de ploegmaats moeten ook nog groeien. Het is nog wat zoeken.”