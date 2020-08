Philipsen blij met zege: “Zeker na zoveel ereplaatsen” donderdag 20 augustus 2020 om 18:53

Jasper Philipsen boekte vandaag zijn eerste zege in meer dan een jaar tijd. De snelle renner van UAE Emirates bleek de beste in de derde etappe van de Tour du Limousin. “Het was echt een hele lastige etappe. We moesten vandaag nóg meer hoogtemeters overwinnen.”

Philipsen wist een lastige finale te overleven en verwees in Chamberet Jake Stewart en Benjamin Declercq naar de overige ereplaatsen. De jonge Belg bezorgde zijn ploeg UAE Emirates een tweede zege in twee dagen tijd, aangezien Fernando Gaviria gisteren nog de beste was in de Tour du Limousin.

“Fernando reed gisteren een hele goede etappe en hij gaf me de nodige motivatie”, zo vertelde Philipsen na zijn winnende sprint. “Het was niet eenvoudig om de finale te overleven, maar mijn ploeggenoten wisten de koers te controleren. Ik ben blij met mijn conditie. Ik voel me steeds beter worden.”

Philipsen staat te boek als een beloftevolle sprinter, maar toch is het pas de tweede zege voor zijn werkgever UAE Emirates. Vorig jaar won hij een etappe in de Tour Down Under, overigens wel na de diskwalificatie van Caleb Ewan. De nog altijd maar 22-jarige renner bleek vervolgens koning regelmaat, maar vandaag was het dus weer raak voor Philipsen.

The feeling was getting better and better so I was very happy to finish it off today after some great teamwork! 💪 #RideTogether

(📸 @tourdulimousin) pic.twitter.com/3fku05bau9 — Jasper Philipsen (@JasperPhilipsen) August 20, 2020