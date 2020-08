Jasper Philipsen zegeviert in derde etappe Tour du Limousin donderdag 20 augustus 2020 om 17:23

De derde etappe van de Tour du Limousin is gewonnen door Jasper Philipsen. De renner van UAE Emirates versloeg na bijna 178 kilometer Jake Stewart en Benjamin Declercq. Luca Wackermann is met nog één etappe te gaan de nieuwe leider.

Na de knappe zege van Fernando Gaviria vanuit de kopgroep op de tweede dag, ging de Tour du Limousin vandaag verder met de derde etappe. Joel Suter van Bingoal-Wallonie Bruxelles droeg de leiderstrui op weg van Ussac naar Chamberet. De rit was 177,9 kilometer lang en kende de nodige hoogtemeters. Maar was de etappe ook lastig genoeg om de sprinters overboord te gooien?

Danny van Poppel in de vroege vlucht

Danny van Poppel hoopte de finale te overleven door te anticiperen. De rappe man van Circus-Wanty Gobert reed samen met Anthony Delaplace, Delio Fernandez, Martin Salmon en Ibon Ruiz Sedano lange tijd voor het peloton uit. De vijf vluchters wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van zo’n vier minuten, waardoor Delaplace (18e op zeventien seconden van Suter) enige tijd de virtuele leider was.

De Fransman van Arkéa-Samsic werd echter ook als eerste opgeslokt door het peloton. Fernanez, Salmon, Ruiz Sedano en Van Poppel reden onverstoorbaar door richting de finish in Chamberet. Uiteindelijk werden Van Poppel en Fernández op minder dan twintig kilometer van de streep als laatste vluchters ingerekend. Dit bleek voor meerdere renners het sein om ten aanval te trekken.

Philipsen wint na attractieve finale

Een groepje van zeven, met onder meer ex-wereldkampioen Rui Costa en Wackermann, wist in de diepe finale weg te rijden, maar uiteindelijk wisten de achtervolgers terug te keren en kregen we een sprint in Chamberet. De ritzege ging uiteindelijk naar Philipsen, die na heel wat ereplaatsen in de Tour Down Under en de Ronde van Polen zijn eerste zege van het seizoen wist boeken.

Wackermann, winnaar van de openingsetappe naar Evaux-Les-Bains, deed ook uitstekende zaken door de leiderstrui over te nemen van de Zwitser Suter. De voor Vini Zabù-KTM uitkomende Italiaan zal morgen een voorsprong van vijf seconden verdedigen op de Brit Stewart. De slotetappe voert over geaccidenteerde wegen van Lac de Saint-Pardoux naar Limoges.