Philippe Gilbert verontwaardigd over reduceren teams tot zes renners vrijdag 31 juli 2020 om 19:09

Philippe Gilbert is niet te spreken over de beslissing van organisator RCS Sport om slechts zes renners per ploeg toe te laten in Milaan-San Remo. De 38-jarige routinier van Lotto Soudal uit in een gesprek met Cycling Weekly kritiek op het besluit.

“Het is een erg vreemde beslissing”, aldus Gilbert. “Een renner minder maakt het een stuk lastiger. We zijn al terug gegaan van acht naar zeven renners voor de klassiekers. Dat was al een grote aanpassing. Nu we van zeven terug gaan naar zes, beperkt dit de manier waarop we kunnen koersen enorm”, stelt hij vast.

“Ik denk dat de volgende stap is dat we stoppen met de ploegen en allemaal individueel gaan koersen”, zegt hij spottend. “Wanneer we met minder dan zes renners rijden, zie ik niet in waarom we nog met ploegen zouden moeten rijden.”

Gilbert hervat morgen in Strade Bianche zijn seizoen. Hij heeft vertrouwen over zijn vormpeil. “We hebben veel kunnen trainen en mijn conditie is beter dan aan het begin van het seizoen”, stelt hij vast. “Ik denk dat dat voor iedereen geldt. Na de winter is het nooit hetzelfde. Maar nu is iedereen fit en staat iedereen scherp. Ik verwacht dat er op hoog niveau gekoerst gaat worden.”