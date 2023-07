Philippe Gilbert pleit na chaotische finale voor aanpassing drie kilometer-regel

De slotfase van de vierde etappe van de Tour de France verliep erg chaotisch. In de finale – die werd ontsierd door enkele valpartijen – zagen we opnieuw een gedrum van jewelste tussen de sprint- en klassementsploegen. Oud-renner Philippe Gilbert roept op tot verandering. “De UCI moet naar de renners luisteren en de drie kilometer-regel aanpassen”, laat hij weten in de wielertalkshow Vive le Vélo.

Een finish op het racecircuit van Nogaro moest voor een prachtige sprint zorgen, maar die kwam er niet. De massasprint werd namelijk ontsierd door verschillende valpartijen, waaronder eentje van Europees kampioen Fabio Jakobsen. Het thema veiligheid kwam daardoor weer op tafel te liggen.

Gilbert is van mening dat een aanpassing van de drie kilometer-regel heel wat valpartijen zou kunnen voorkomen. “Ik heb al vaak over een aanpassing van de regel gesproken met Adam Hansen, voorzitter van rennersvakbond CPA. Hij heeft het idee al voorgesteld en veel renners gingen akkoord. Nu is het aan de UCI om naar de renners te luisteren.”

Aparte categorieën

De ex-wereldkampioen pleit voor verschillende ‘categorieën’. “Misschien moeten ze op basis van het profiel van de laatste vijftig kilometer of op basis van de hoogtemeters in een rit categorieën maken. Boven de 3.000 hoogtemeters is de kans klein dat er nog een massasprint komt, terwijl een rit met minder dan 2.000 hoogtemeters wel een serieuze kans op een sprint heeft.”

Er zitten echter wel haken en ogen aan het plan van Gilbert. Wat doe je dan bijvoorbeeld met de bonificatieseconden die aan de streep te verdienen zijn? “Dan moet je het hele systeem gaan bekijken, dus zo simpel is het allemaal niet”, besluit Gilbert.