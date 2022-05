Philippe Gilbert na eindzege Duinkerke: “Eerst trouwen, maar daarna ben ik nog zeer ambitieus”

Philippe Gilbert is het winnen nog niet verleerd. Nadat hij donderdag in de derde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke al afrekende met een lange periode van droogte, schreef de routinier, die aan zijn laatste profseizoen bezig is, gisteren ook het eindklassement van de Noord-Franse rittenkoers achter zijn naam.

Gilbert bezorgde met zijn indrukwekkende palmares de bekende Franse speaker Daniel Mangeas overwerk tijdens de presentatie van het peloton voorafgaand aan de openingsetappe. De laatste zege van de wereldkampioen van 2012 en winnaar van tal van klassiekers en etappes in de Grote Rondes, dateerde echter op dat moment van de Vuelta a España 2019, waarin hij de twaalfde en de zeventiende rit naar zijn hand zette. Maar in de ronde door de Nord bewees hij dat hij nog altijd op het hoogste niveau kan meedoen om de overwinning.

Nadat hij donderdag al de derde etappe naar Mont-Saint-Éloi winnend wist af te sluiten, stak hij drie dagen later ook de eindzege van de Vierdaagse van Duinkerke op zak. In de laatste rit van Ardres naar Duinkerke kwam zijn nipte voorsprong van vier seconden niet meer in het gedrang. “Na de teleurstelling van het missen van de ritzege gisteren (toen Gilbert vierde eindigde in de lastigste etappe van de week, maar wel de leiderstrui greep), ben ik heel blij met deze eindzege. Ik had vooraf wel wat stress omdat het een lastig lokaal circuit was.”

‘Carrière afsluiten op het hoogste niveau’

Ondanks de vele bochten en het constante gevecht om de juiste positie, hadden Gilbert en zijn ploeg Lotto Soudal de situatie onder controle en kon de 39-jarige zijn voorsprong in het algemeen klassement vasthouden. “Het doet enorm veel deugd. Ik heb twee jaren met veel problemen en moeilijke momenten achter de rug. Maar ik wil mijn carrière afsluiten op het hoogste niveau. Ik ben nooit vergeten wat je allemaal moet doen om op dat niveau te komen. De klassiekers waren moeizaam voor mij, omdat ik door ziekte nooit optimaal heb kunnen trainen.”

In de Vierdaagse van Duinkerke vielen de puzzelstukjes echter wel in elkaar. “Hier, in beter weer en met een koers die iets korter is, lukte het gelukkig wel. Met dank ook aan onze geweldige ploeg.” Volgens de ervaren renner, die aan zijn twintigste profseizoen bezig is, mag er dit jaar nog meer van hem worden verwacht dan deze etappe- en eindzege alleen. “Eerst ga ik trouwen (met zijn partner Bettina, red.) later deze maand, maar daarna ben ik nog zeer ambitieus. Ik wil nog meer winnen.”