Philippe Gilbert na BK: “Dit was net een juniorenwedstrijd”

Geen derde tricolore voor Philippe Gilbert. Maar de in Monaco wonende Waal was, ondanks nog wat last van de knie, niet ontevreden van zijn prestatie. “Deze inspanningen zullen me helpen om terug te keren naar mijn beste niveau.”

Lotto Soudal kon in dit BK geen vuist maken. Jelle Wallays en Tosh Van Der Sande maakten deel uit van de groep die in de finale voor de titel streed, maar geen van beiden eindigde uiteindelijk in de top tien. Wel opmerkelijk: ook al maakten Wallays en Van Der Sande deel uit van de kopgroep, in het peloton nam Lotto Soudal toch de koers in handen.

“Daarmee wilden we druk uitoefenen op de andere teams”, verklaarde Philippe Gilbert de actie. “Dat zorgde er ook voor dat Jelle en Tosh voorin niet te veel hoefden mee te werken. En met wat hulp van andere ploegen, had de wedstrijd dan opnieuw kunnen beginnen. Jammer genoeg was er niemand die ons wilde helpen. En elk individuele reactie werd tenietgedaan.”

Kniepijn

Gilbert vergeleek het BK met een… “Juniorenkoers. En op die manier koersen is best leuk. Maar het kost wel veel moeite en intensiteit. Niet vergeten dat ik van ver kom. Mijn knie doet nog pijn. Zeker op de hellinkjes. Dan is het moeilijk om met veel ambitie te starten. Maar ik had wel een beetje hoop. Omdat je op een BK nooit weet hoe het loopt. En persoonlijk ben ik best tevreden. Deze inspanningen zullen me helpen om terug te keren naar mijn beste niveau. Dit zal zijn vruchten afwerpen richting de komende weken. Ik heb nog tijd tot de klassiekers.”

De kopman van Lotto Soudal had ook nog lof voor de nieuwe kampioen. “Dries De Bondt is een heel sterk renner. Hij maakt deel uit van een team (Alpecin-Fenix, red) dat met veel ambitie en aanvallend koerst. Een jonge formatie die nog wil groeien. Reken maar dat we de tricolore de komende maanden nog vaak in beeld zullen zien. En dat is alleen maar goed.”