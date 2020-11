Philippe Gilbert: “Milaan-San Remo blijft ergens in mijn hoofd zitten”

De jacht van Philippe Gilbert op zijn vijfde monumentale zege krijgt in 2021 een vervolg. De kopman van Lotto Soudal kan zich bij een zege in Milaan-San Remo voegen in het rijtje Van Looy-Merckx-De Vlaeminck, die dat eerder flikten. “Aan Milaan-San Remo wil ik nog niet te veel denken, al blijft die wedstrijd ergens wel in mijn hoofd zitten”, zegt Gilbert.

Ook de Tour de France – Gilbert heeft een haat-liefdeverhouding met de Tour – steekt nog altijd in zijn hoofd. “Ik heb heel veel zin om die opnieuw te rijden”, zegt Gilbert tegen L’Avenir. “De laatste drie jaren was onze relatie lastig: in 2018 en 2020 moest ik opgeven na een val, in 2019 werd ik niet geselecteerd. Dit is niet de manier waarop ik afscheid wil nemen van de Tour.”

De doelen voor 2021 staan nog niet op papier, maar naast Milaan-San Remo en de Ronde van Frankrijk heeft Phil meer wedstrijden op zijn verlanglijstje. “Er zijn nog vele mooie koersen die ik wil winnen: Harelbeke, Gent-Wevelgem…”, somt hij op.

‘De honger zal groot zijn’

Het afgelopen seizoen kwam Gilbert maar tot 34 koersdagen. Hij brak zijn knieschijf in de Tour, keerde terug, maar moest toch stoppen vanwege een terugval. “Nooit eerder koerste ik zo weinig, zelfs niet als nieuweling. Of ik daarmee frisser aan de start van het nieuwe seizoen zal staan? Er gaat niets boven competitie. Maar de honger zal groot zijn, dat weet ik nu al”, zegt Gilbert.

“Op het ogenblik dat ik mijn beste vorm begon te benaderen, was er die val in de Tour. Dat frustreerde me, omdat ik nooit op mijn beste niveau ben geweest”, geeft hij aan. “En na zestien opeenvolgende jaren met telkens minstens één overwinning was er plots dat jaar zonder zege. Niet dat ik de zeges najaag, maar de cijfers vervulden me toch met trots.”