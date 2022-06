Philippe Gilbert maakt zich op voor laatste Tour de France: “Gemotiveerd om mezelf te laten zien”

Philippe Gilbert mag zich opmaken voor zijn laatste Tour de France. In zijn laatste jaar als prof, wil de Waalse renner van Lotto Soudal zich nog een keer laten zien in de drieweekse rittenkoers. Het wordt zijn twaalfde deelname aan de ronde.

Gilbert laat in gesprek met persbureau Belga weten dat hij in dienst van zijn ploeg wil rijden, maar ook dat hij nog wel eigen ambities heeft. “Ik ben van plan om voor Caleb Ewan te werken, maar ik ben ook gemotiveerd om mezelf te laten zien”, vertelt hij vanuit de Ronde van Zwitserland, waar hij momenteel nog actief is. “Met mijn ervaring kan ik een grote hulp voor het team zijn. Nu kijk ik uit naar de start in Kopenhagen.”

Behalve Gilbert zijn naar verluidt ook Tim Wellens, Florian Vermeersch, Brent Van Moer, sprinter Caleb Ewan en Andreas Kron zeker van de Tourploeg. De namen van de laatste renners worden bekendgemaakt na de nationale kampioenschappen. Ewans vaste lead-out Jasper De Buyst, Frederik Frison, Reinardt Janse van Rensburg, Michael Schwarzmann, Harry Sweeny en Maxim Van Gils zouden de gegadigden zijn.