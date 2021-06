Philippe Gilbert: “Laatste valpartij komt door het parcours”

Er is al veel gezegd en geschreven over de vele valpartijen in de slotfase van etappe drie in de Tour de France. Ook Philippe Gilbert heeft een duidelijke mening. “De eerste twee valpartijen komen door stuurfouten, bij de laatste valpartij ligt het aan het parcours.”

Lotto Soudal, de ploeg van Gilbert, zag gisteren sprinttroef Caleb Ewan uitvallen na een valpartij op hoge snelheid in de laatste honderden meters. De rappe Australiër was niet de enige renner die tegen het asfalt kwakte. Zo gingen er in de finale meerdere renners onderuit na twee grote valpartijen. Gilbert heeft het op zijn eigen Youtube-kanaal over de vele crashes.

“Het is triest wat er allemaal is gebeurd. Ik heb drie verschillende valpartijen gezien. De eerste twee valpartijen zijn normaal en komen door stuurfouten. Door renners die in elkaar haken. Er was zeer veel nervositeit. Wat ik heb gelezen, is dat Primož Roglič alleen ten val kwam. Dat heeft dan niets met het parcours te maken. Bij de tweede valpartij zat ik wat achteraan en dus heb ik de reden niet gezien.”

En dan naar de grote valpartij op goed vier kilometer van de finish. Gilbert: “Bij de laatste valpartij is het de fout van het parcours. Op vier à drie kilometer van de streep had je een afdaling tussen twee muren. Je zag dus niet waar je naartoe reed. De renners moesten risico’s nemen en dus was er een valpartij.” De grote vraag is dan ook: treft de organisatie van de Tour enige blaam?

Kritisch op de ploegen

“De organisatie moet zich houden aan bepaalde veiligheidseisen. Zij komen met een parcours en dit moet dan nog worden goedgekeurd door de safety manager van de UCI. Dat is gebeurd en daar ligt de fout”, is Gilbert van mening. “Er is een grote fout gemaakt door de mensen die het parcours goedgekeurd hebben aan het begin van de Tour de France.”

De renner van Lotto tikt ook teams op de vingers. “Heel veel ploegen hebben de etappes verkend, maar hebben vervolgens niks gezegd tegen ASO. Het is aan de teams om gevaarlijke punten door te geven, dan had de ASO kunnen ingrijpen. Het is heel erg triest dat ploegen het parcours wel verkennen, maar vervolgens niks zeggen. Communicatie is hier het sleutelwoord. We moeten hier zeker van leren, want dit is een slechte dag voor het wielrennen.”