Philippe Gilbert keert terug in Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik

Philippe Gilbert keert volgende week terug in het peloton. De kopman van Lotto Soudal kondigde dat aan via sociale media. De Amstel Gold Race laat Gilbert nog schieten, maar in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik rijdt hij wel.

Na tegenvallende resultaten in het vroege voorjaar liet Gilbert de Ronde van Vlaanderen schieten. Hij vertelde ons dat hij fysiek en mentaal uitgeput was. “We hebben met het team besloten om mij een rustperiode te gunnen omdat het al een paar weken niet goed gaat”, zei hij.

Zijn valpartij van vorig jaar leidde een periode van herstel in. Gilbert bleef bezig. “Ik heb de werkdruk onderschat en bleef koppig verder doen. Milaan-San Remo was trouwens de eerste wedstrijd die ik uitreed zonder pijn. Mijn lichaam heeft nu duidelijk gekozen voor decompressie na al die weken met pijn. Dat betaal ik nu cash”, aldus de Waal.

Gilbert had de deur voor de Ardennenklassiekers nog niet dichtgegooid en nu maakt hij dus bekend volgende week de twee Waalse klimklassiekers te rijden. Tien jaar geleden wist hij de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik te winnen.

Happy to announce that I will resume competition at @flechewallonne & @LiegeBastogneL. It will be nice to celebrate the 10th anniversary of my wins in these beautiful races! Thanks for your continued support & see you soon! 👋 @Lotto_Soudal pic.twitter.com/yNZjWTRSnW

