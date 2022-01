Gilbert gaat ook in laatste profjaar voor ontbrekende zege in Milaan-San Remo

Philippe Gilbert was in zijn lange carrière al succesvol in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Milaan-San Remo staat echter nog niet op zijn palmares, maar de inmiddels 39-jarige Belg krijgt nog één kans om een hiaat op zijn palmares op te vullen.

Gilbert stond al vaak aan de start van de Italiaanse lenteklassieker en was ook al een paar keer dicht bij de overwinning. In 2008 werd hij derde achter Fabian Cancellara en Filippo Pozzato en in 2011 kwam hij in zijn wonderjaar ook als derde over de streep in ‘La Primavera’, na Matthew Goss en Cancellara. De tijd begint nu echter te dringen voor Gilbert, al helemaal omdat hij zich opmaakt voor zijn laatste seizoen in het profpeloton.

De renner van Lotto Soudal droomt, ondanks het feit dat hij in de winter van zijn carrière zit, nog altijd van die ontbrekende zege in Milaan-San Remo. Mocht Gilbert dit jaar toch nog als eerste over de streep komen op de Via Roma, dan schrijft hij geschiedenis. De Belg voegt zich dan in een illuster rijtje van renners die alle monumenten wisten te winnen. Gilbert zou dan bovendien ook de oudste winnaar worden van Milaan-San Remo.

“Ik ga voor die ontbrekende zege in Milaan-San Remo, aangezien ik weet hoe speciaal een overwinning is in San Remo. Dat geeft dan nog een extra dimensie aan mijn carrière. Ik focus me echter niet alleen op deze wedstrijd. Ik weet namelijk hoe moeilijk het is om daar te winnen”, aldus Gilbert in gesprek met RTBF.

De Waal begint het nieuwe wielerjaar op het Spaanse eiland Mallorca en richt zich verder op onder meer de Ardennenklassiekers. Verder zit hij in de tien man tellende voorselectie voor de Tour.

Voorjaarsprogramma Philippe Gilbert Challenge Mallorca (26-30 januari)

Tour de La Provence (10-13 februari)

Omloop Het Nieuwsblad (26 februari)

Le Samyn (1 maart)

Parijs-Nice (6-13 maart)

Milaan-San Remo (19 maart)

Ronde van Catalonië (21-27 maart)

Volta Limburg Classic (2 april)

Amstel Gold Race (10 april)

Brabantse Pijl (13 april)

Waalse Pijl (20 april)

Luik-Bastenaken-Luik (24 april)