Philippe Gilbert: “Een vijfde Amstel zou fantastisch zijn”

Philippe Gilbert stond al vier keer op het hoogste podium van de Amstel Gold Race. Dit voorjaar kwakkelt de 39-jarige Belg met zijn gezondheid en is hij nog niet in zijn allerbeste vorm, maar toch heeft hij hoop voor komende zondag. “Het zou fantastisch zijn om de Amstel Gold Race een vijfde keer te winnen”, zegt hij in gesprek met Het Laatste Nieuws.

De Belg geeft echter aan dat het lastig gaat worden. “Dit voorjaar is heel moeilijk geweest voor mij. Ik ben altijd ziek geweest, nu nog. Het is nog steeds niet honderd procent. Het is wel vervelend, want de goesting en motivatie zijn daar. Ik ben begrensd door de ziekte. Het is nooit erg, want ik kan blijven trainen, maar echt alles geven lukt niet. Daardoor blijft mijn conditie hangen op een oké niveau, maar niet mijn beste niveau. Ik hoop dat dit snel over zal gaan.”

Mocht Gilbert zondag inderdaad winnen, dan zou hij qua aantal zeges op gelijke hoogte komen met recordhouder Jan Raas. “Als je ooit iets hebt gewonnen, willen mensen altijd meer. Ik wil zelf ook altijd meer. Maar als je alles geeft, lukt het niet per se altijd. Maar als ik een vijfde Amstel kan winnen, zou dat fantastisch zijn”, aldus de renner van Lotto Soudal, die er zeker van is dat hij in ieder geval van belang kan zijn voor de ploeg. “Misschien als kopman of medekopman, en anders als helper, als man met ervaring. Ik geef nog altijd alles.”

“Ik heb veel succes gehad in de Amstel. Ik vind de koers ook gewoon supermooi en superleuk om te rijden. Ik koers altijd gewoon graag in Limburg”, aldus Gilbert, die uitlegt waarom de Amstel Gold Race hem zo goed ligt. “Mijn fysiek past bij deze koers. Het zijn inspanningen van maximaal twee of drie minuten. Ik kan soms één of twee dagen goed klimmen, maar ik hoor niet bij de beste klimmers.”