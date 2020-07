Philippe Gilbert: “Beter wedstrijden zonder publiek dan helemaal geen wedstrijden” woensdag 22 juli 2020 om 10:05

Philippe Gilbert kijkt uit naar de herstart van het wielerseizoen. In een interview met RTBF spreekt hij over de vraagtekens rond de herstart en uit hij zijn zorgen uit over de recente ontwikkelingen.

Momenteel verblijft de routinier samen met zijn ploeggenoten van Lotto Soudal in een trainingskamp in de Vogezen. Ook daar is het aanpassen aan de nieuwe situatie. “We proberen binnen bepaalde bubbels te blijven”, legt hij uit. “Er zijn ook maar twee verzorgers en een mecanicien aanwezig. Het is dus minimaal. Het lijkt bijna alsof we een continentale ploeg zijn”, geeft hij aan.

De rentree van Gilbert staat gepland voor 1 augustus, wanneer hij aan de start staat van Strade Bianche. “We weten nog niet precies hoe deze herstart zal verlopen”, geeft hij aan. “De UCI, de organisatoren en de ploegen hebben veel regels opgesteld”, aldus Gilbert. “Voor elke wedstrijd moeten er verplicht twee coronatesten afgenomen worden. Het is niet leuk, maar het hoort erbij,” stelt hij vast.

De wedstrijden zullen dit najaar op een bijzondere manier georganiseerd worden. Zo heeft de Ronde van Polen al aangegeven de wedstrijd zonder publiek te houden. “Ik kijk graag naar andere sporten. De Formule 1 is gestart zonder toeschouwer, wat een beetje raar aanvoelt”, aldus Gilbert. “Maar ondertussen is er wel een wedstrijd die via de media te volgen is. Als ons dat ook lukt, redden we de wielersport. Ook zonder contact met het publiek kunnen we spektakel bieden. Beter wedstrijden zonder publiek dan helemaal geen wedstrijden,” stelt hij vast.

Desalniettemin blijft hij voorzichtig over hoe de situatie zich de komende weken gaat ontwikkelen. “Ik hoop dat we straks kunnen koersen. Als je de huidige situatie bekijkt, zie je dat de cijfers dagelijks stijgen. Het wordt weer zorgwekkend.”