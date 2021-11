Philip Heijnen prolongeert titel op NK Derny

Philip Heijnen heeft de nationale titel gewonnen tijdens het Nederlands kampioenschap derny in het Velodrome Amsterdam. Voor de 21-jarige renner was het zijn tweede titel op rij op dit nummer, want ook in 2019 was hij de beste. In 2020 ging het NK Derny niet door.

Heijnen versloeg zondag achter gangmaker René Kos de ervaren Reinier Honig (38), die achter Jos Pronk reed. Het brons was voor Nick van der Lijke, de kampioen van 2017, en Ron Zijlaard. Voor belofte Heijnen was het weer een fraaie uitslag op de baan: zo veroverde hij drie maanden geleden tijdens het Europees U23-kampioenschap in Apeldoorn brons op de ploegkoers samen met Vincent Hoppezak.

Bij de vrouwen ging de overwinning naar de 24-jarige Tessa Dijksman. Eline van Rooijen (20) en Maaike Brandwagt (23) pakten zilver en brons.