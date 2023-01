Bauhaus wint na lange sprint: “Op 300 meter van de streep dacht ik: ik ga gewoon”

Phil Bauhaus schreef woensdag de eerste rit in lijn van de Tour Down Under op zijn naam. De Duitser was de snelste in de massasprint, nadat hij eerder in de rit nog gevallen was. “Eerlijk gezegd ben ik best hard gevallen, dat had behoorlijk wat impact”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Maar ja, ik kon herstellen”, vervolgde de renner van Bahrain Victorious. “Daarna deed het team heel goed werk. We zaten in de laatste ronde steeds van voren.” Bauhaus ging zijn sprint vervolgens van behoorlijk ver aan. “In de Schwalbe Classic wachtte ik te lang, dus nu dacht ik op driehonderd meter van de streep: ik ga gewoon. Het was heel nipt met Caleb (Ewan, red.), maar ik ben heel blij.”

Na de streep, stak Bauhaus zijn handen nog niet in de lucht. Wanneer wist hij dat hij de rit gewonnen had? “Pas toen ik de bevestiging kreeg van de ploegleider. Ik ben niet het type dat te vroeg wil juichen, het is niet leuk als je dat doet. Ik wist het vrij laat pas”, aldus de sprinter, die vertelde dat het vrijwel de hele rit chaos was. Er waren meerdere valpartijen, met onder anderen Robert Gesink als slachtoffer. “Ik was bij een val betrokken en er was nog een andere grote valpartij. Het geen leuke dag, het was heel nerveus. Heel veel renners zijn helaas gevallen.”