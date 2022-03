Phil Bauhaus snelt naar zege in slotrit Tirreno-Adriatico, Pogacar eindwinnaar

De slotetappe van Tirreno-Adriatico is gewonnen door Phil Bauhaus. De Duitse sprinter van Bahrain Victorious boekte in San Benedetto del Tronto zijn eerste zege van het seizoen. Bauhaus bleek na een onoverzichtelijke spurt de snelste, voor Giacomo Nizzolo en Kaden Groves. Tadej Pogačar volgt zichzelf op als eindwinnaar.

Na opnieuw een indrukwekkend staaltje alleenfietsen van Tadej Pogačar in de koninginnenrit naar Carpegna, werd er vandaag een punt gezet achter de 57ste editie van Tirreno-Adriatico. In de relatief vlakke slotetappe van en naar San Benedetto del Tronto, normaal de plek voor de afsluiteinde tijdrit, ging het eigenlijk alleen nog maar om de ritzege. In het klassement was de strijd namelijk al gestreden en zijn de posities verdeeld. Voor de rappe mannen, denk aan Tim Merlier, Arnaud Démare en Mark Cavendish, stond er echter nog wel het nodige op het spel in de net geen 160 kilometer lange slotrit.

Drie renners kiezen voor de aanval

Met Pogačar in de blauwe leiderstrui begon het peloton al relatief vroeg, zeker voor Italiaanse begrippen, en in zonnige omstandigheden aan de zevende en laatste etappe. Drie renners hadden nog wel zin om een dagje in de aanval te fietsen. De voor Astana Qazaqstan uitkomende hardrijder Manuele Boaro sprong weg uit het peloton en kreeg het gezelschap van zijn landgenoot Alessandro Tonelli van Bardiani-CSF-Faizanè en Jorge Arcas, de Spanjaard van Movistar. De drie aanvallers kregen al snel de zegen van het peloton en wisten zo een maximale voorsprong te vergaren van ruim drie minuten.

De voorsprong van de koplopers bleef in de eerste koersuren schommelen rond die drie minuten, mede door het werk van de mannen van UAE Emirates – voor leider Pogačar – en Jumbo-Visma, in dienst van de jonge Nederlandse sprinter Olav Kooij. De sprintersteams wisten het verschil zodoende steeds verder terug te schroeven en met nog acht kilometer te gaan werden Boaro en Arcas als laatste overlevers van de vroege vlucht ingerekend. Vanaf dat moment stond alles in het teken van een nieuwe en meteen ook laatste massasprint in deze Tirreno-Adriatico.

Bauhaus wint na onoverzichtelijke sprint

De treintjes van Bahrain Victorious en Groupama-FDJ bepaalden aanvankelijk het tempo aan kop van het peloton, maar met nog goed drie kilometer te gaan nam TotalEnergies het commando over. De Franse formatie wilde Edvald Boasson Hagen, in 2010 de laatste sprintwinnaar in San Benedetto del Tronto, zo goed mogelijk afzetten voor de eindsprint. Dat plannetje viel in duigen, want de Franse ploeg werd overvleugeld door Israel-Premier Tech, maar ook de Israëlische formatie slaagde er niet in om een vlekkeloze lead-out op poten te zetten.

Geen enkele ploeg wist de bovenhand te houden en zo kregen we een zeer onoverzichtelijke spurt in de straten van San Benedetto del Tronto. Phil Bauhaus profiteerde optimaal van de chaos. De Duitser kwam van achteruit, wist in extremis nog Alexander Kristoff voorbij te snellen en versloeg met een ultieme jump Giacomo Nizzolo en Kaden Groves. Tadej Pogačar kwam veilig in de buik van het peloton over de finish en wint zo voor de tweede keer in zijn carrière Tirreno-Adriatico. De Sloveen werd op het eindpodium vergezeld door Jonas Vingegaard en Mikel Landa.