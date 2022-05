Phil Bauhaus na tweede plaats: “Voor een sprinter een shit resultaat”

Phil Bauhaus is als tweede geëindigd in de dertiende etappe van de Giro d’Italia. In Cuneo kwam de snelle Duitser van Bahrain Victorious hard opzetten in de laatste meters, maar hij kon Arnaud Démare niet van zijn derde overwinning afhouden.

Bauhaus was dan ook teleurgesteld, vertelde hij na afloop van de etappe. “De sprint was volle bak. We pakten de ontsnapping op 500 meter van de sprint. Ik begon de sprint in het wiel van Giacomo Nizzolo. Ik was snel, maar de finish kwam vijf meter te vroeg”, blikte hij terug op de slotfase.

Uiteindelijk scheelde het op de streep niet veel met Démare, die de te kloppen man blijkt in deze Giro d’Italia 2022. Of het zijn plan was om het wiel van de Franse sprinter te volgen, werd aan Bauhaus gevraagd. “Het is al de hele Giro mijn doel om de wielen te volgen want ik heb geen leadout. Deze keer ging het goed, maar uiteindelijk is het voor een sprinter een shit resultaat.”