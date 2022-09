Phil Bauhaus blijft Bahrain Victorious twee jaar langer trouw

Phil Bauhaus zal ook de komende twee jaar uitkomen voor Bahrain Victorious. Dat kondigde de ploeg aan op sociale media. De sprinter rijdt sinds 2019 voor de formatie uit het Midden-Oosten. Daarvoor kwam hij twee jaar uit voor Sunweb.

De Duitser sprintte dit jaar met een etappe in de Tirreno-Adriatico en de Ronde van Polen naar twee overwinningen. Ook verloor hij nipt van Arnaud Démare in een millimeter sprint in de dertiende etappe van de Giro d’Italia dit jaar.

Eerder in zijn carrière won hij al etappes in het Criterium du Dauphiné en de Abu Dhabi Tour. Bauhaus zal volgend jaar gezelschap krijgen van zijn landgenoot Nikias Arndt. De twee reden eerder al samen bij Sunweb.