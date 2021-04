Petr Vakoc tijdje langs de kant met gebroken vinger

Alpecin-Fenix moet het enkele weken doen zonder Petr Vakoč. De Tsjechische coureur heeft bij een valpartij in de Brabantse Pijl, een koers die hij in 2016 wist te winnen, een breukje opgelopen in een vingerkootje.

Vandaag (donderdag) wordt Vakoč geopereerd om de gebroken vinger de stabiliseren. Daarna zal de eendagsspecialist een tijd lang niet in actie kunnen komen. Hij mist in ieder geval de Amstel Gold Race van zondag, waarvoor hij op het programma stond.

De 28-jarige Vakoč kwam dit jaar tot nu toe zestien dagen in actie. Zijn beste uitslag reed hij in de Drôme Classic in Frankrijk, waarin hij als tiende eindigde.