Petr Vakoc (29) hangt zijn fiets aan de haak

Petr Vakoč heeft het afscheid van zijn wielercarrière aangekondigd. De Tsjech van Alpecin-Fenix deed dat via social media. De Giro del Veneto is morgen de laatste wedstrijd voor de 29-jarige renner, die in 2015 nationaal kampioen werd en een jaar later de Brabantse Pijl achter zijn naam wist te zetten.

Voor Vakoč kwam een droom uit toen hij profrenner werd, schrijft de Tsjech in zijn bericht. “Het is een geweldig avontuur geweest. Ik ben enorm dankbaar dat ik deze droom heb mogen beleven. Ik had het ongelooflijke geluk om met fantastische mensen om te gaan en ik kan zeggen dat ik vriendschappen voor het leven heb gesloten. Ik heb niet alleen mijn brood kunnen verdienen met koersen, maar ik ben ook onderdeel geweest van twee van de meest succesvolle ploegen in de sport. Ik heb zelf grote koersen kunnen winnen, maar ook mijn bijdrage kunnen leveren in tal van ploegoverwinningen.”

In de winter van 2013-2014 zette Vakoč de stap vanuit het continentale circuit naar de WorldTour bij Omega Pharma-Quick-Step. Voor de ploeg van Patrick Lefevere zou hij zes jaar rijden. In zijn eerste jaar bij het team won hij een etappe in de Ronde van Polen en in de twee jaar daarna zette hij onder meer het Tsjechisch kampioenschap, de Czech Cycling Tour en de eendagskoersen de Brabantse Pijl, de Drôme Classic en de Classic Sud Ardèche achter zijn naam. Door een ongeval op training in Zuid-Afrika in januari moest hij een jaar lang revalideren. Sinds vorig seizoen koerste hij voor Alpecin-Fenix.

“Na de verwondingen die ik opliep bij het ongeluk waarbij ik in 2018 tijdens een trainingskamp in Zuid-Afrika werd aangereden door een vrachtwagen, was mijn doel niet alleen om volledig te herstellen, maar ook om weer te koersen in de Tour de France.” Dat lukte: vijf jaar na zijn vorige optreden keerde Vakoč afgelopen zomer terug in de Tour. “Ik had het geluk dat ik de kans kreeg om volledig te herstellen en daarna werkte ik met een niet-aflatende vastberadenheid. Terugkomen op het hoogste niveau van professioneel wielrennen is wat ik echt beschouw als mijn grootste overwinning van allemaal.”

In de weken na de Tour besefte Vakoč zich echter dat de periode sinds zijn ongeval erg belastend is geweest. “Mijn lichaam vraagt om een pauze. Mijn geest zou nog steeds graag willen blijven koersen, maar in mijn hart voel ik diepe tevredenheid en het verlangen om me op andere vlakken en nieuwe uitdagingen te richten. Een hoofdstuk loopt ten einde, maar er openen zich tal van mogelijkheden. Ik zal veel op mijn fiets blijven rijden en misschien aan offroad-wedstrijden gaan meedoen. Ik zal ook mijn universitaire studies in psychologie voortzetten en voedingsadvies gaan geven. Gebieden waar ik veel passie voor heb en die in mijn carrière zeer nuttig zijn geweest.”

Tot slot wil Vakoč iedereen bedanken die hem heeft bijgestaan tijdens zijn carrière. “Vooral mijn familie, vrienden, het medisch personeel dat mijn leven heeft gered en me heeft geholpen om volledig te herstellen na mijn ongeluk in Zuid-Afrika, de staf en de renners van Alpecin-Fenix, Deceuninck-Quick-Step en al mijn vorige ploegen, en alle fans die zowel op als naast de weg voor me hebben gejuicht en er een onvergetelijke reis van hebben gemaakt.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Petr Vakoc (@petrvakoc)