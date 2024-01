vrijdag 12 januari 2024 om 14:40

Peter Van Petegem versterkt staf van Bingoal WB

Peter Van Petegem (53) voegt zich bij Bingoal WB als Sport- en Business Development Manager. De bedoeling is dat de ex-renner zijn ervaring zal delen op sportief gebied, ook is hij betrokken bij de ontwikkeling en contacten met partners bij de ploeg van Christophe Brandt.

“Ik ben al jaren actief in de verzekeringsbranche en wilde al heel lang graag bij een wielerploeg aan de slag om mijn ervaring over te brengen”, klinkt het in het persbericht van de ploeg. “Ik ben zeker na mijn carrière in de wielersport gebleven, vooral met mijn twee zoons Axandre en Maurits die jonge renners zijn, maar ook met mijn functies bij Flanders Classics en de Super 8 Classic.”

Zijn rol ziet Van Petegem als volgt: “Het doel is om te groeien, zowel op sportief vlak als op het gebied van contacten met partners en public relations. Ik zal vaak op de wedstrijden aanwezig zijn, om onze renners aan te moedigen om alles te geven en te winnen. Ik wil ook nieuwe deuren openen om het team verder te laten groeien. Ik denk dat de perspectieven heel breed zijn.”

Van Petegem is nog steeds een grote naam in de wielerwereld. Hij won tijdens zijn carrière als renner de Ronde van Vlaanderen (1999 en 2003), Parijs-Roubaix (2003), E3 Harelbeke (1999) en de Omloop Het Volk (1997, 1998 en 2002). Na zijn carrière werd hij even ploegleider bij Garmin-Cervelo, om daarna enkel nog als koersdirecteur van de Omloop en Super 8 Classic op de voorgrond te treden.