Peter Sagan zestiende op WK E-MTB, goud voor Jérôme Gilloux

Peter Sagan is vrijdag zestiende geworden op het WK E-MTB. Het Slowaakse uithangbord van Specialized werd op de weg al drie keer wereldkampioen, maar kon op de elektronische mountainbike in Les Gets geen gooi doen naar het podium. Hij verloor ruim vijf minuten op de Fransman Jérôme Gilloux, die goud veroverde.

Het is voor het tweede jaar op rij dat Gilloux het goud wint op dit onderdeel. Ook vorig jaar in Val di Sole (Italië) veroverde hij de wereldtitel op de E-MTB. Eerder wisten ook Tom Pidcock (2020, Leogang) en Alan Hatherly (2019, Mont-Sainte-Anne) wereldkampioen te worden op dit onderdeel.

Gilloux leidde van start tot finish en mocht uiteindelijk het podium op met landgenoot Hugo Pigeon en de Zwitser Joris Ryf. Zij waren de enige twee die binnen een minuut van Gilloux over de finish kwamen in Les Gets. Sagan begon goed, maar zakte na de eerste ronde weg uit de top-10 van de stand. Per ronde verloor hij steeds meer tijd, waardoor hij uiteindelijk als zestiende finishte op 5.25 minuut van de winnaar.

De beste Nederlander in de uitslag was Kjell van den Boogert, die knap negende wist te worden. Hij reed lange tijd niet bij de beste tien in het veld, maar wist zich in de laatste twee rondes op de werken naar de negende plaats. Van den Boogert kwam 4.24 minuut na Gilloux over de finish. De andere Nederlandse deelnemers, Rob Meeuwessen en Jeroen van Eck, haalden de finish niet.

Goud voor Göldi

Op het WK E-MTB bij de vrouwen ging de gouden medaille – heel toepasselijk – naar Nicole Göldi uit Zwitserland. Zij was een klasse apart en reed haar concurrentes Justine Tonso uit Frankrijk (zilver) en haar eigen landgenote Nathalie Schneitter (brons) op meer dan een minuut. Göldi wist vorig jaar ook al wereldkampioen E-MTB te worden.