Peter Sagan wint voor eigen volk Ronde van Slowakije, slotrit is voor Einhorn

De slotetappe in de Ronde van Slowakije (2.1) is gewonnen door Itamar Einhorn. De 23-jarige renner van Israel Start-Up Nation versloeg na een felbetwiste etappe onder meer Peter Sagan en Cees Bol in de spurt. Sagan wist aan de finish echter wel Jannik Steimle achter zich te houden en mag zich eindwinnaar van zijn thuisronde noemen.

Vandaag stond dus de slotetappe in de Ronde van Slowakije op het programma. De renners moesten alleen nog even een etappe van bijna 160 kilometer afwerken van Trenčianske Teplice naar Trnava. Niets leek een sprint in de afsluitende etappe in de weg te staan, onderweg doemden slechts drie korte klimmetjes op, maar toch was de spanning nog te snijden in het algemeen klassement. Peter Sagan begon als leider aan de slotrit, maar zijn voorsprong op Álvaro José Hodeg bedroeg slechts twee seconden. Ook Jannik Steimle (+5 seconden) deed nog volop mee om de eindzege.

Elitegroep met Sagan en Steimle

De renners die nog in de race waren voor de eindzege, lieten zich van bij de start al zien. Zo probeerde de sluwe Sagan mee te schuiven in een vroege vlucht, om zo onderweg belangrijke bonificatieseconden te sprokkelen en zijn concurrenten onder druk te zetten. Door het hoge aanvangstempo brak het peloton in meerdere stukken en zo ontstond er een voorste groep van 25 renners. Met Sagan en Steimle zaten de nummers één en drie in het klassement mee vooraan, Hodeg en Deceuninck-Quick-Step waren verzeild in een tweede groep en waren dus op achtervolgen aangewezen.

De tweede groep verloor in de daaropvolgende kilometers echter steeds meer terrein en met nog zeventig kilometer te gaan was het verschil al opgelopen tot zeven(!) minuten. Vooraan had Sagan de beschikking over drie ploeggenoten, te weten Frederik Wandahl, Maciej Bodnar en Daniel Oss, maar ook ploegen als Qhubeka NextHash (Andreas Stokbro, Dylan Sunderland en Domenico Pozzovivo), Team DSM (Cees Bol, Casper Pedersen en Niklas Märkl) en Israel Start-Up Nation (Itamar Einhorn, Krists Neilands en, jawel, Chris Froome) zaten met een overtalsituatie. Steimle moest het dan weer in zijn eentje opknappen.

Op weg naar een spurt

De groep-Sagan wist zijn voorsprong van goed zeven minuten vast te houden richting de finish, met dank aan het werk van de mannen van BORA-hansgrohe, en zo was al snel duidelijk dat de winnaar uit de eerste groep zou komen. In de laatste twintig kilometer probeerden verschillende renners een beslissend gaatje te slaan, maar BORA-hansgrohe en Team DSM waren uit op een sprint en wisten de eerste aanvallen onschadelijk te maken. In de laatste kilometers kwamen er geen versnellingen meer vanuit de groep en dus was het sprinten geblazen in de straten van Trnava.

Na goed voorbereidend werk van BORA-hansgrohe ging Steimle als eerste de sprint aan. De Duitser hoopte met een lange sprint Sagan te verrassen, maar de Slowaak zat dit keer wel aan het wiel geplakt en wist Steimle te remonteren. Sagan kwam echter niet als eerste over de streep, aangezien de drievoudige wereldkampioen nog vrij makkelijk werd voorbijgereden door Einhorn, die zijn eerste zege wist te boeken op 2.1-niveau. Een balende Sagan moest nog maar eens genoegen nemen met een ereplaats, maar is wel de eindwinnaar van de Ronde van Slowakije.

Exquisite! Itamar Einhorn of @TeamIsraelSUN claimed the last, fourth stage of Tour of Slovakia!

📸 Igor Stancik pic.twitter.com/pR5gviHq4L — Tour of Slovakia (@TourofSlovakia) September 19, 2021