Peter Sagan, vierde in Lyon: “Het doel was om nog meer punten te sprokkelen” zondag 13 september 2020 om 09:29

Peter Sagan heeft de strijd om de groene puntentrui nog altijd niet opgegeven. De Slowaak liet zijn ploeggenoten in de etappe naar Lyon weer hard op kop rijden, maar moest aan de finish genoegen nemen met een vierde plaats. “Het doel was om nog meer punten te sprokkelen, maar er zat niet meer in.”

Sagan jaagt dit jaar op zijn achtste groene trui, maar zal nog flink aan de bak moeten om Sam Bennett voorbij te steken in het klassement. In de etappe van zaterdag naar Lyon kregen de renners een geaccidenteerd parcours voorgeschoteld en dus gaf Sagan een teken aan zijn ploeggenoten van BORA-hansgrohe om de koers hard te maken.

Door het strakke tempo van de Duitse formatie moest Bennett passen op de Col de Béal, de renner van Deceuninck-Quick-Step finishte uiteindelijk op bijna twintig minuten van dagwinnaar Søren Kragh Andersen. “Het doel was ook om de sprinters overboord te gooien”, zo vertelt Sagan in een persbericht van zijn ploeg.

“Een vierde plek was het hoogst haalbare”

“We hebben de hele dag hard gewerkt om dat te bewerkstelligen. Ik wist onderweg ook nog meer punten te sprokkelen bij de tussensprint. Ik wilde nog meer punten pakken, maar een vierde plek was het hoogst haalbare. Ik moet mijn ploeggenoten bedanken, ze hebben echt fantastisch werk geleverd. Niet alleen vandaag, maar al vanaf de openingsdag in Nice.”

Enrico Poitschke, een van de ploegleiders van BORA-hansgrohe, spreekt van een goede teamprestatie. “We hebben het plan perfect uitgevoerd en de ploeg reed echt fantastisch. Jammer genoeg kenden we onderweg ook wat pech. Lukas Pöstlberger reed lek en wist niet meer terug te keren. In de finale was het moeilijk om de koers te controleren.”

Groene puntentrui

Sam Bennett mag ook vandaag weer rondfietsen in de groene trui. De Ierse kampioen heeft na veertien etappes 262 punten verzameld, Sagan (219 punten) volgt na zijn vierde plek van gisteren op 43 punten. De nummers drie en vier, Matteo Trentin en Bryan Coquard, staan inmiddels op ruime achterstand.