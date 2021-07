Peter Sagan succesvol geopereerd aan knieblessure

Peter Sagan heeft een succesvolle knieoperatie achter de rug. De kopman van BORA-hansgrohe liep bij de valpartij met Caleb Ewan in de derde etappe van de Tour de France een knieblessure op, die ervoor zorgde dat hij voor de twaalfde etappe moest opgeven.

“In de derde etappe raakte een kettingblad mijn knie, en dat zorgde vlak boven mijn knieschijf voor een diepe wond”, vertelt Sagan. “We hebben de wond zo goed mogelijk schoongemaakt om een infectie te voorkomen, omdat er veel vuil van de kettingolie in zat. Na een paar dagen ontwikkelde zich echter een ontsteking in de slijmbeurs boven mijn knieschijf. Daardoor moest ik de Tour de France helaas verlaten.”

Sagan is in een kliniek in Monaco, waar de Slowaak woont, onder het mes gegaan. “Dat kon op korte termijn, mede dankzij een samenwerking met de medische staf van de ploeg. Ik voel me nu al beter en alles ziet er goed uit”, aldus Sagan, die na dit seizoen vertrekt naar TotalEnergies.

Ploegdokter Christopher Edler sluit zich aan bij het verhaal van Sagan. “We hebben alles geprobeerd, maar zelfs een antibioticakuur kon een infectie niet voorkomen. De enige optie was om te stoppen en de slijmbeurs operatief te laten verwijderen. Gelukkig was het een infectie aan het oppervlak en is het kniegewricht daar niet bij betrokken. Ik denk dat Peter in een paar dagen weer de training lichtjes kan hervatten.”

Of Sagan op tijd fit is voor de Olympische Spelen in Tokio, is niet bekendgemaakt door BORA-hansgrohe.