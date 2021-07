Tour 2021: Peter Sagan stapt af vanwege knieblessure

De Tour de France gaat verder zonder Peter Sagan. De Slowaakse kopman van BORA-hansgrohe heeft het startblad voor de twaalfde etappe naar Nîmes niet meer getekend, vertelde hij voor de start van de rit. Een knieblessure zit hem dwars.

Sagan kwam op de derde dag van de Tour, na de chaotische finale naar Pontivy, ten val met Caleb Ewan. De recordhouder groene truien leek daar goed weg te komen, maar had sindsdien veel last van een knieblessure. Dinsdag vertelde Sagan nog dat het beter ging met de knie, maar daags na de bergrit over de Mont Ventoux stapt hij toch af.

De drievoudig wereldkampioen, die na dit seizoen overstapt naar TotalEnergies, was bezig aan zijn tiende Tour de France. Slechts een keer eerder haalde hij Parijs niet: in 2017 werd hij vroeg in de ronde gediskwalificeerd na een gevaarlijk manoeuvre in een sprint. Dat jaar, en in 2020 won hij de groene trui niet. Alle andere jaren wist Sagan wel het puntenklassement te winnen. Dit jaar werd dat al een lastige opgave voor hem. Na elf etappes stond hij negende op ruim 100 punten van Mark Cavendish.