Peter Sagan stapt af in Circuit de la Sarthe

Peter Sagan blijft kwakkelen met zijn fysieke gezondheid. De Slowaak is vandaag tijdens de tweede etappe van de Circuit de la Sarthe afgestapt.

De renner van TotalEnergies kampte begin dit jaar met een trainingsachterstand nadat hij opnieuw besmet raakte met het coronavirus. Daarna kon Sagan nog niet imponeren bij zijn ploeg. De Slowaak stapte in maart zelfs nog een keer ziek af in de Tirreno-Adriatico omdat hij opnieuw ziek bleek.

De afgelopen weken ging het niet veel beter. Nadat Sagan moest opgeven in Gent-Wevelgem besloot zijn team hem uit de Ronde van Vlaanderen te houden. Dinsdag maakte hij nog zijn rentree in Frankrijk met een 61ste plaats, maar woensdag bleek dat hij fysiek nog niet in orde is.