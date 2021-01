Peter Sagan rijdt Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne

Peter Sagan maakt dit jaar zijn opwachting in het Vlaamse openingsweekend. Dat maakte de kopman van BORA-hansgrohe bekend op een online persconferentie in aanloop naar het seizoen. De laatste keer dat Sagan de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne reed, was in 2017.

De afgelopen jaren begon Sagan zijn seizoen telkens buiten Europa, namelijk in Argentinië (2020) en Australië (2019 en 2018). Ook vier jaar terug begon hij in de Tour Down Under, maar door de coronacrisis is die ronde dit jaar afgelast. In 2017 was Sagan na zijn reis Down Under ijzersterk in het openingsweekend: hij werd tweede in de Omloop en won een dag later in Kuurne.

Op het programma van de Slowaak staan ook Milaan-San Remo, E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Eerder deze week maakte zijn ploegleider Ján Valach bekend dat de drievoudig wereldkampioen later in het seizoen ook de Giro d’Italia, de Tour de France en de Olympische Spelen gaat rijden.

In aanloop naar zijn start van het wegseizoen belegt Sagan een drietal trainingskampen. Momenteel is hij in Italië bij het Gardameer. Daarna volgen nog stages op Gran Canaria en in de Sierra Nevada.