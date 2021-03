Peter Sagan op de weg terug: “Maar vandaag de kans op een zege gemist”

Peter Sagan liet voor het eerst dit seizoen zien over een goede conditie te beschikken. De Slowaak van BORA-hansgrohe eindigde als vierde in Milaan-San Remo: “Dit was een bitterzoete editie voor me.”

“Aan de ene kant ben ik blij dat ik me beter voel en dat ik me elke dag verbeter, maar aan de andere kant ben ik boos omdat ik vandaag de kans op een zege heb gemist”, aldus Sagan.

“We hebben met het team een geweldige prestatie geleverd. Toen de aanvallen op de Poggio kwamen, reed een kleine groep weg en was ik in de groep vlak daar achter. Samen met andere sterke renners. We reageerden niet op de Poggio omdat we voelden dat we nog wel de oversteek konden maken in de afdaling, of omdat we niet goed genoeg waren.”

Uiteindelijk smolten de twee groepen nog samen. “Toen werd mij wel duidelijk dat we zouden sprinten. Ik heb alles gegeven en ben vierde geworden.”