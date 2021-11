Peter Sagan komt met verklaring na geweldsincident met agent

Peter Sagan bood gisteren via social media zijn excuses aan voor het verwonden van een politieagent in Monaco, maar de Slowaak voelt zich een dag later toch geroepen om enkele dingen recht te zetten. “Zo zat ik niet in een auto, maar op een elektrische scooter, bestuurd door mijn broer Juraj”, citeert Cyclingnews.

Sagan was op zondag 25 april samen met zijn broer op weg naar huis na een avond stappen, zo ging het verhaal, maar de Slowaak schetst nu een ander beeld. “Ik was in het appartement van mijn ex-vrouw om mijn zoon naar bed te brengen. Ik had al een paar glazen wijn gedronken en besloot toen terug te keren naar mijn appartement, ook al was de avondklok al ingegaan. Ik moest echter naar huis omdat het mijn adres is voor antidopingcontroles.”

Sagan besloot dit te doen op de elektrische scooter, en dus niet in een auto. “Het is 500 meter tussen de appartementen en ik besloot dit af te leggen op een elektrische scooter, bestuurd door mijn broer Juraj. Ik zat dus niet in een auto en werd vervolgens ook niet onderworpen aan een alcoholtest. De politie wilde me naar het ziekenhuis brengen om een ​​drugstest uit te voeren. Dat begreep ik niet en dat zorgde voor boosheid, waarop ik besloot om de politieagent te duwen.”

Boos, maar niet overdreven agressief

Volgens de Franse krant Nice-Matin zou de toekomstige renner van TotalEnergies zich hebben verzet omdat hij bang was dat hij anders zou worden gevaccineerd. Sagan is echter niet tegen een coronavaccinatie, zo laat hij weten aan Cyclingnews. De sterke sprinter testte begin februari 2021 positief op COVID-19, tijdens een trainingskamp van zijn toenmalige ploeg BORA-hansgrohe, maar is inmiddels volledig gevaccineerd tegen het coronavirus.

Sagan laat nogmaals weten erg veel spijt te hebben van het incident, maar ging naar eigen zeggen niet ‘als een gek’ tekeer tegen de agenten. Een agent raakte wel gewond aan zijn rechterhand, wat Sagan op een boete van 5.000 euro kwam te staan voor het verwonden van een politieagent. Ook moet de drievoudig wereldkampioen 1.500 euro betalen aan de burgerlijke partij en kreeg hij nog een boete van 100 euro voor het overtreden van de avondklok.