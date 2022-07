Peter Sagan kent programma in aanloop naar WK in Wollongong

Peter Sagan rijdt vandaag zijn tweehonderdste etappe in de Ronde van Frankrijk, maar de Slowaak is ook al bezig met hetgeen na de Tour komt. De drievoudig wereldkampioen heeft in gesprek met La Gazzetta dello Sport zijn programma voor dit najaar uit de doeken gedaan. Hij bereidt zich via een hoogtestage en verschillende wedstrijden voor op de wegrit van de WK in Wollongong.

Na afloop van de Tour de France, vertrekt Sagan naar de Verenigde Staten. Daar gaat hij op hoogtestage, net zoals hij voorafgaand aan de Ronde van Zwitserland deed. Toen zat hij in Utah en reed hij op 4 juni ook nog Unbound Gravel, in Kansas. Ditmaal zal hij na zijn terugkeer in Europa de BEMER Cyclassics in Duitsland en de Bretagne Classic in Frankrijk rijden, alvorens opnieuw de oceaan over te steken. Sagan reist dan af naar Canada, waar op 9 en 11 september respectievelijk de Grand Prix Cycliste de Québec en de Grand Prix Cycliste de Montréal verreden worden.

Aansluitend doet Sagan dus nog mee aan het WK in Wollongong (25 september). Momenteel is hij actief in de Tour de France, waar hij tot nog toe twee keer vierde, een keer vijfde en een keer zesde in de daguitslag werd.