zondag 19 november 2023 om 10:22

Peter Sagan kan nog lachen na val met mountainbike: “Staat het op beeld?”

Peter Sagan zal zich de komende maanden volledig focussen op het mountainbiken, in de hoop zich te kwalificeren voor de olympische mountainbikewedstrijd in Parijs. De Slowaak vertoeft momenteel in het Italiaanse Finale Ligure voor een Enduro-race, maar tijdens de verkenning liep het nog niet helemaal op rolletjes.

Sagan kwam in een verraderlijke afdaling namelijk ten val, maar reageerde vervolgens op zijn Sagans. “Staat het op beeld?”, vraagt hij meteen met gevoel voor humor aan Simona Kuchyňková, een 19-jarige Slowaakse atleet die op pad was met de drievoudige wereldkampioen op de weg. Kuchyňková polst vervolgens naar zijn fysieke staat van paraatheid. “Gaat het goed met je? Zeker weten!”, antwoordt Sagan.

Sagan besloot eerder dit jaar om als wegwielrenner afscheid te nemen van het hoogste niveau. De 33-jarige renner wil zich in de laatste fase van zijn carrière vooral richten op het mountainbiken, al zal hij volgend jaar ook nog wel enkele kleinere wegwedstrijden betwisten.

Weg richting de Olympische Spelen

“Mijn doel is om plezier te hebben, mijn best te doen en me proberen te kwalificeren voor de olympische mountainbikewedstrijd in Parijs, waar ik mijn carrière wil beëindigen”, vertelde Sagan aan het Slowaakse sport.sk. “Ik ben echter met Specialized in gesprek en we zoeken naar de mogelijkheid om twee of drie wegkoersen te doen.”

“Dit zal zeker niet in de WorldTour zijn, maar op een lager niveau. Het moet een toevoeging en afwisseling zijn in mijn mountainbikevoorbereiding. We moeten alleen nog een oplossing vinden met mijn sponsor, Specialized. Ik weet nog niet welke trui ik zal dragen, maar bestaat geen twijfel over dat Sportful, Specialized en 100% erop zullen staan. Specialized en ik overwegen twee of drie mogelijke teams.”