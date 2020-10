Peter Sagan is duidelijk: “Geen goede positie na de laatste bocht” donderdag 8 oktober 2020 om 18:54

Peter Sagan liet ook vandaag zijn ploeggenoten van BORA-hansgrohe de koers controleren, maar aan de finish in Matera kwam de Slowaak niet verder dan een achtste plaats. “Ik zat niet goed geplaatst na de laatste bocht”, is Sagan duidelijk.

De drievoudige wereldkampioen wilde na de finish niet al te veel kwijt over zijn mislukte sprint. “De ploeg heeft het geweldig gedaan en alles perfect opgezet voor de finale, maar ik zat helaas in een verkeerde positie bij het uitkomen van de laatste bocht. Ik was daardoor niet meer in staat om echt mee te sprinten.”

Ploegleider Jan Valach komt met eenzelfde uitleg. “Het plan was om de kopgroep te controleren. We hadden eigenlijk verwacht dat andere ploegen ook mee zouden helpen, maar dat gebeurde niet. We begonnen uiteindelijk te rijden met nog 100 kilometer te gaan, toen de voorsprong was opgelopen tot boven de negen minuten.”

Puntentrui

“Patrick Gamper en Cesare Benedetti hebben echt een geweldige inspanning geleverd om de vluchters weer in te rekenen. We hebben vervolgens geprobeerd om Sagan zo goed mogelijk bij te staan, maar helaas was hij na de laatste bocht niet meer in staat om mee te sprinten.”

Voor Sagan is het een dag om snel te vergeten, aangezien hij ook de paarse puntentrui moest afgeven aan ritwinnaar Arnaud Démare. De Fransman heeft na zes etappes 106 punten verzameld, Sagan volgt op plek twee met 67 punten.