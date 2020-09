Peter Sagan: “Ik moest opschuiven om de afzetting te ontwijken” woensdag 9 september 2020 om 19:51

Peter Sagan heeft via zijn ploeg BORA-hansgrohe gereageerd op zijn eindsprint, waarvoor de jury hem declasseerde. Volgens de Slowaak moest hij uitwijken om een botsing met de omheining van het parcours te voorkomen.

“Vandaag had ik de snelheid en in de sprint probeerde ik aan de rechterkant aan te gaan”, meldde Sagan in een persbericht. “Ik passeerde gemakkelijk een renner, maar toen werd het erg krap. Ik moest wel opschuiven om de afzetting te ontwijken en als gevolg daarvan werd ik gedeclasseerd. Dit heeft me veel punten gekost, maar ik heb de strijd om het groen nog niet opgegeven.”

Zijn ploegleider Enrico Poitschke zag Sagan in een goede positie aan de sprint beginnen. “Maar af en toe werd hij geblokkeerd. In de laatste meters zag hij een mogelijkheid om voor de dagzege te gaan als hij dicht langs de afzetting zou rijden. Hij raakte Van Aert harder dan hij had gewild, dus werd hij gedeclasseerd. Dat is verre van perfect, maar we moeten het accepteren.”