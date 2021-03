Peter Sagan: “Ik ben heel erg blij met deze zege”

Peter Sagan boekte in de Ronde van Catalonië zijn eerste zege van het seizoen door in een spurt Daryl Impey voor te blijven. “Ik ben heel erg blij met deze zege.”

De vreugde is onder meer te verklaren door de verlate seizoensstart van Sagan. De Slowaak had in februari het coronavirus onder de gelederen, waardoor hij pas in Tirreno-Adriatico aan zijn seizoen begon. “Het was niet makkelijk in de afgelopen maanden, maar nu ziet alles er goed uit.”

“Het plan voor vandaag was om de wedstrijd te controleren. Dat is gelukt en daarom moet ik al mijn ploeggenoten bedanken. Ze hebben de race gecontroleerd.”

“Het was zwaar vanaf het begin. Ik ben ook wel vermoeid nu, met ook de Tirreno en San Remo in de benen”, eindigt hij. “Morgen ga ik wellicht geen rol van betekenis meer spelen. Ik denk dat ze de etappe gaan controleren voor de klassementsrenners.”