Peter Sagan: “Ik ben een echte coureur, geen virtuele” zondag 19 april 2020 om 08:39

Peter Sagan is geen groot liefhebber van indoor trainen. Zijn naam ontbreekt tot dusver op verschillende eSport initiatieven. In een Q&A-sessie op Instagram vertelt hij niet van plan te zijn om binnenkort deel te nemen.

Sagan is geen fan van rijden op de rollen. “Ik ben een echte coureur, geen virtuele. Of misschien moet ik eens met een motor op de rollen racen”, vertelt hij grijnzend.

De drievoudig wereldkampioen probeert er momenteel het beste van te maken. “Ik maak het goed”, geeft hij aan. “Ik verblijf momenteel in quarantaine in mijn appartement in Monaco. Ik train noodgedwongen op de rollen en mis het gevoel en de koersen op de weg. Maar ik ben gezond. Anderen in de wereld zijn er veel erger aan toe”, relativeert hij.

Over de hervormde wielerkalender heeft hij geen uitgesproken mening. “Samen met de grote organisatoren proberen ze er het beste van te maken. Ze doen dat beter dan ik zou doen”, vertelt hij lachend. “Ik kan alleen maar wachten tot we weer veilig kunnen koersen”, aldus Sagan, die in ieder geval van plan is om wanneer het doorgaat weer de Tour te rijden.