Peter Sagan: “Het is mooi om terug te zijn”

Peter Sagan haalde in de Ronde van Zwitserland zijn eerste zege van het seizoen binnen, tevens zijn eerste overwinning sinds zijn transfer naar TotalEnergies. De drievoudig wereldkampioen had een paar moeizame eerste maanden van het jaar door het coronavirus en ziekte en laste in april een langere rustpauze in, maar lijkt daar nu een streep onder te kunnen zetten.

“Het was moeilijk om terug in het wedstrijdritme te komen na mijn ziekte. Ik was enkele maanden zonder koers. Zoiets heeft tijd nodig”, vertelde Sagan in het flashinterview. In Grenchen wachtte hij geduldig zijn moment af in de massasprint, om dan achter de rug van Alexander Kristoff weg te schieten en vol te houden tot op de streep.

“Of deze zege mooier is dan andere? Het is maar een ritzege”, ging hij verder. “Ik ben er blij mee, ik ben blij voor het team. Ik moet het team echt bedanken. Ze deden het geweldig. Ze hebben de hele dag met een paar andere ploegen op kop gereden. Uiteindelijk haalde ik het en daar ben ik blij mee. It’s nice to be back.”